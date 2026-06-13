SD röstar ner vallöfte om att skrota Sida

SD:s partiledare Jimmie Åkesson med journalister på partiets valkickoff i Upplands Väsby den 13 juni 2026.

Sverigedemokraterna röstar ner riksdagsledamoten Björn Söders förslag om att avskaffa biståndsmyndigheten Sida. Det rapporterar Ekot från partiets valkickoff i Upplands Väsby.

– Det finns många ute i Sverige i dag som är fruktansvärt upprörda över Sidas hantering av biståndsmedel genom åren, säger Björn Söder till Ekot.

Han har länge verkat för en nedläggning och kritiserat Sida för att ha nekat partiets organisation Hepatica medel.

Partistyrelsen ser frågan som alltför detaljerad för att ingå i valplattformen, uppger partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson.