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Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) efter sitt tal på partiets valkickoff tidigare i juni. (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

SD satsar på välfärd: ”Nu när vi har så låg invandring”

Av Tor Gasslander
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Sverigedemokraterna går till val med flera nya röda linjer inför eventuella regeringsförhandlingar, rapporterar TT. Det handlar bland annat om skarpa nej till försämringar av a-kassan och sjukförsäkringen. Partiet säger också nej till marknadshyror.

– Nu när vi har en så låg invandring får vi möjlighet att börja läka ihop landet igen, säger Jimmie Åkesson till nyhetsbyrån.

Han menar att Sverigedemokraterna alltid kommer att vara ett invandringskritiskt parti, men att stora delar av den migrationspolitik partiet vill se redan har införts, och att man därför i framtiden kan fokusera mer på välfärds- och integrationsfrågor.

Just nu upplåst för alla
InvandringenKontext
Invandringen har varit en av de mest brännande frågorna i de tre senaste riksdagsvalen. En bred politisk majoritet har under perioden rört sig mot en mer restriktiv linje – från budskap om att ”öppna era hjärtan” till krav på att bomma igen gränserna.
Åkesson medger att partiet har väldigt mycket att hämta in om det alls ska bli tal om några regeringsförhandlingar för hans del
TT
Hela Åkessons tal på valkickoffen den 13 juni
pressmeddelande · via.tt.se
Regeringen och SD vill att välfärden ska bli tillgänglig först efter att man bott i Sverige i fem år (23 februari)
Aftonbladet
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