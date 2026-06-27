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Mattias Karlsson och Björn Söder. (Magnus Hjalmarson Neideman SVD / TT. Tim Aro / TT.)
Rasismskandalerna i SD

SD-toppar ångrar petning efter järnrörsskandalen: ”Han var inte sig själv”

Av Kinga Sandén
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SD-topparna Björn Söder och Mattias Karlsson tycker att petningen av Erik Almqvist var orättvis efter den så kallade järnrörsskandalen. Det säger de i SvD:s podd.

I en video som Expressen publicerade 2012 syns Erik Almqvist och riksdagskollegan Kent Ekeroth beväpna sig med järnrör under en blöt utekväll, bete sig aggressivt och ropa rasistiska och sexistiska glåpord.

– Utifrån ett överlevnadsperspektiv för partiet var vi tvungna att ta till åtgärder som egentligen kanske inte var rättvisa, säger Björn Söder i dag till SvD.

Han säger sig förstå att Almqvist ”snedtände” med hänvisning till en livssituation präglad av hot och våld.

– I dag skulle man säga att han hade PTSD. Han var inte sig själv helt enkelt när det där hände, säger Mattias Karlsson i podden.

SvD:s dokumentärpodd ”De fyras gäng” berättar om hur ett kompisgäng utvecklade SD till landets näst största parti
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Expressens publicering från händelsen
M-styret på Lidingö kritiserades för att ha tagit emot Erik Almqvist som representant för Konservativa sällskapet i fjol (15 augusti 2025)
Lokaltidningen Mitt i
bakgrund
 
Järnrörsskandalen
Wikipedia (sv)
Järnrörsskandalen var en svensk politisk skandal rörande de tre sverigedemokratiska politikerna Erik Almqvist, Kent Ekeroth och Christian Westling i november 2012, varav de två förstnämnda var riksdagsmän. Kvällstidningen Expressen visade att de tre, som komikern Soran Ismail hävdat redan två år tidigare, hade attackerat honom och flera andra personer med såväl rasistiska som sexistiska tillmälen efter en utekväll på Kungsgatan i Stockholm i juni 2010. Expressen kunde visa filmer från Kent Ekeroths mobilkamera som han filmat med vid tillfället, men de har inte förklarat hur de kommit över materialet. Bilderna visade också att de tre politikerna hade beväpnat sig med metallrör från en byggnadsställning i samband med händelsen, vilket är anledningen till att den kallas "järnrörsskandalen", och den ledde till att de tre politikerna lämnade samtliga eller flera av sina uppdrag.
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