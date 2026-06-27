SD-toppar ångrar petning efter järnrörsskandalen: ”Han var inte sig själv”

SD-topparna Björn Söder och Mattias Karlsson tycker att petningen av Erik Almqvist var orättvis efter den så kallade järnrörsskandalen. Det säger de i SvD:s podd.

I en video som Expressen publicerade 2012 syns Erik Almqvist och riksdagskollegan Kent Ekeroth beväpna sig med järnrör under en blöt utekväll, bete sig aggressivt och ropa rasistiska och sexistiska glåpord.

– Utifrån ett överlevnadsperspektiv för partiet var vi tvungna att ta till åtgärder som egentligen kanske inte var rättvisa, säger Björn Söder i dag till SvD.

Han säger sig förstå att Almqvist ”snedtände” med hänvisning till en livssituation präglad av hot och våld.

– I dag skulle man säga att han hade PTSD. Han var inte sig själv helt enkelt när det där hände, säger Mattias Karlsson i podden.