Efter nio år i belgisk exil meddelar den katalanske separatistledaren Carles Puigdemont att han återvänder till Katalonien den 12 december. Det rapporterar Reuters.

Puigdemont, som tidigare var regionens ledare, utmanade regeringen i Madrid med en folkomröstning om regional självständighet 2017. I samband med det utfärdades en arresteringsorder mot honom.

Men det spanska rättsväsendet har efter många turer beslutat att han ska omfattas av amnestin för dömda katalanska separatister som kom på plats 2024.

– Jag kommer att återvända till mitt land, till Katalonien, utan att behöva be om deras (spanska myndigheters) tillstånd eller förlåtelse, och utan att ha avstått från någonting, säger Puigdemont.