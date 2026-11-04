Morgondagens konsert med den serbiska artisten Jelena Karleusa i Göteborg ställs in på grund av hennes politiska utspel mot den serbiska studentrörelsen. Det uppger arrangören BLKN Society, rapporterar SR P4 Göteborg.

Karleusa har kritiserat och hånat studentrörelsen i flera inlägg.

”Efterblivna idioter röstade på de så kallade studenterna på grund av hajpen på Instagram och Tiktok”, skrev hon på X efter att Studentlistan vunnit parlamentsvalet i Serbien.

Artisten har fått konserter i flera länder inställda av samma skäl.

”Det finns en tydlig gräns mellan att uttrycka en åsikt och att använda sitt inflytande för att nedvärdera andra”, skrev tyska Club Essen i sociala medier.

Karleusa förfalskade publiceringen och framställde det på X som att konserten ställts in på grund av hot mot hennes liv, något som klubben sedan dementerade, skriver serbiska Nova.