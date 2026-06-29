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Sport

Serena Williams om alla regler på touren: Påfrestande

Serena Williams. (Kin Cheung /AP/TT / AP)

Hon är en av tennisvärldens största stjärnor genom tiderna. Men att komma tillbaka till en Grand Slam-tävling har varit mer slitsamt än till och med Serena Williams kunnat ana.

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