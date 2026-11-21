En 33-årig serievåldtäktsman som kallas för ”Babyface” har häktats för nya brott, rapporterar DN.

Mannen begick flera brott när han var i 15-årsåldern, då han brukade knacka på hemma hos olika kvinnor och tränga sig på. Han dömdes för totalt 15 fall av bland annat våldtäkt, våldtäktsförsök och sexuellt ofredande. Påföljden blev rättspsykiatrisk vård, men han skrevs ut 2021.

Sedan dess har han dömts för en rad nya brott, bland annat misshandel och våld mot tjänsteman, enligt Expressen.

Göteborgs tingsrätt har nu häktat mannen på sannolika skäl för våldtäkt och psykiskt våld som ska ha begåtts i oktober och juli i år.