Sex pojkar häktade för halvårsgammal våldtäkt
Sex 16-åriga pojkar har häktats misstänkta för en grov våldtäkt i Märsta norr om Stockholm, rapporterar TV4 Nyheterna. Enligt kanalens uppgifter greps de nyligen i en samordnad gryningsräd.
– Våldtäkten ska ha ägt rum i våras. Det är ett brottstillfälle och det har skett tillsammans och i samförstånd, säger åklagare Emelie Hammar.
Hammar ger inga ytterligare detaljer om brottet eller varför de misstänkta greps så lång tid efter det. Alla sex pojkar förnekar brott.
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