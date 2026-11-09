Demonstration för en regeringskoalition med arabiska partier i Jerusalem den 5 november 2026.

Den israeliska säkerhetstjänsten Shin Bet har inte hittat några bevis för utländsk inblandning i parlamentsvalet. Det framgår av en rapport från säkerhetstjänsten, skriver Times of Israel.

Avgående premiärminister Benjamin Netanyahus parti har påstått att valet ”stals” av Qatar, som anklagas för att ha skickat miljontals dollar till landet för att påverka valet till de arabiska partiernas fördel, enligt Haaretz. Palestinska myndigheten som styr på Västbanken anklagas också för att ha skickat mindre summor till de arabiska partierna. Trots en gedigen utredning med över trettio förhör har inga grunder hittats för anklagelserna.

Enligt Högsta domstolens vice ordförande Noam Sohlberg hade det påstådda fusket inte räckt för att påverka valet, även om det hade varit sant.