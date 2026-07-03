Självkörande buss i Göteborg får tillståndet indraget efter krock

Pressbild från Västtrafik av den självkörande bussen i Göteborg.

Tillståndet för en självkörande buss i Göteborg har dragits in, efter att bussen krockade med en spårvagn bara någon timme efter att den börjat köra. Det rapporterar GP.

– Vi bedömer möjligheterna att fortsätta det här projektet som små, säger Per Nyrenius, projektledare på Västtrafik.

Premiärturen gick av stapeln i slutet av maj. Bussen gjorde en plötslig tvärnit, och en spårvagn körde på den bakifrån. Ingen person skadades.

Enligt Magnus Sjönnebring, utredare vid Transportstyrelsen, är olyckan inte den enda anledningen till att tillståndet dras in, men den är en bidragande orsak.