Sjöström näst snabbast – till final i Rom

Sarah Sjöström under återkomsten i april i år.

Sarah Sjöström har gjort sitt första tävlingslopp på 50 meter fjäril på två år och det var väl inte så pjåkigt. Den svenska simstjärnan fick tiden 25,32 under försöken på den klassiska tävlingen Settecolli i Rom.

Näst snabbast och vidare till kvällens final, betyder det.

32-åriga Sjöström gjorde comeback efter mammaledigheten under en tävling i april, men tävlade då bara i frisim.

Settecolli är Sjöströms uppladdning inför EM i Paris i augusti.