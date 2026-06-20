Slog Sjöströms världsrekord: ”Är fortfarande i chock”

Sarah Sjöströms världsrekord på 50 meter fritt från VM i Japan 2023 har utraderats. 23,59 är den nya världsrekordtiden och tiden sattes av amerikanskan Kate Douglass under en tävling i Indianapolis i natt.

– Jag är fortfarande i chock. Jag vet inte vad jag ska säga, sa Douglass efter loppet enligt TT.

Sarah Sjöström blev mamma i augusti och gör mästerskapscomeback i EM i Paris senare i sommar.