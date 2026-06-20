Slog Sjöströms världsrekord: ”Är fortfarande i chock”
Sarah Sjöströms världsrekord på 50 meter fritt från VM i Japan 2023 har utraderats. 23,59 är den nya världsrekordtiden och tiden sattes av amerikanskan Kate Douglass under en tävling i Indianapolis i natt.
– Jag är fortfarande i chock. Jag vet inte vad jag ska säga, sa Douglass efter loppet enligt TT.
Sarah Sjöström blev mamma i augusti och gör mästerskapscomeback i EM i Paris senare i sommar.
bakgrund
Kate Douglass
Wikipedia (sv)
Katherine Cadwallader Douglass, född 17 november 2001 i New York, är en amerikansk simmare.
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