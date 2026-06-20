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Arkivbild från 2025: Kate Douglass under tävlingar i Singapore. (Vincent Thian / AP)
Simsäsongen

Slog Sjöströms världsrekord: ”Är fortfarande i chock”

Av Tomas Ekelund
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Sarah Sjöströms världsrekord på 50 meter fritt från VM i Japan 2023 har utraderats. 23,59 är den nya världsrekordtiden och tiden sattes av amerikanskan Kate Douglass under en tävling i Indianapolis i natt.

– Jag är fortfarande i chock. Jag vet inte vad jag ska säga, sa Douglass efter loppet enligt TT.

Sarah Sjöström blev mamma i augusti och gör mästerskapscomeback i EM i Paris senare i sommar.

Slog Sjöströms världsrekord med två hundradelar
TT
bakgrund
 
Kate Douglass
Wikipedia (sv)
Katherine Cadwallader Douglass, född 17 november 2001 i New York, är en amerikansk simmare.
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SimsäsongenSarah SjöströmSimning