Minst sju unga elever har dött och omkring 100 personer är skadade efter en explosion i närheten av en skola i östra Afghanistan, rapporterar flera medier.

En talesperson för regeringen uppger att explosionen inträffade på grund av bristande hantering av brandfarliga och explosiva varor vid ett gruvbolag, enligt AFP.

Myndigheterna befarar att dödssiffran kan komma att stiga.