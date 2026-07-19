Sju personer, 60 dollar i månaden – så överlever familjen i Kubas kris
När strömmen återvänder mitt i natten skyndar Adrián Silva Guerra till sin verkstad. Han har bara några timmar på sig att reparera tv-apparater innan mörkret faller igen.
The New York Times
How a Four-Generation Cuban Family Survives on $60 a Month
The U.S. oil blockade has deepened a humanitarian…
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