Skabbsanerad byggnad på Chalmers öppnar igen
Byggnaden på universitetet Chalmers i Göteborg som stängdes efter ett misstänkt skabbutbrott har nu öppnat igen, rapporterar GP.
Byggnaden stängdes i början av juli sedan 25 medarbetare som arbetar där uppvisat symtom på skabb. Av dessa bekräftades fyra fall. Lokalerna har därefter sanerats och arbetet är nu slutfört.
– Bedömningen är att åtgärderna räcker för att vi ska kunna använda lokalerna som vanligt, säger Chalmers presschef Henrik Dahlberg.
Om utbrottet kan kopplas till byggnadens textilier är fortfarande oklart.
– Jag har inte den expertisen. Det som experterna har sagt är att textilierna ska tvättas, och det har skett nu, säger Dahlberg.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen