Skabbsanerad byggnad på Chalmers öppnar igen

Byggnaden på universitetet Chalmers i Göteborg som stängdes efter ett misstänkt skabbutbrott har nu öppnat igen, rapporterar GP.

Byggnaden stängdes i början av juli sedan 25 medarbetare som arbetar där uppvisat symtom på skabb. Av dessa bekräftades fyra fall. Lokalerna har därefter sanerats och arbetet är nu slutfört.

– Bedömningen är att åtgärderna räcker för att vi ska kunna använda lokalerna som vanligt, säger Chalmers presschef Henrik Dahlberg.

Om utbrottet kan kopplas till byggnadens textilier är fortfarande oklart.

– Jag har inte den expertisen. Det som experterna har sagt är att textilierna ska tvättas, och det har skett nu, säger Dahlberg.