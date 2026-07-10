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Chalmers huvudentré i Göteborg. (Adam Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån)
Skabbutbrottet på Chalmers

Skabbsanerad byggnad på Chalmers öppnar igen

Av Adam Lindh
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Byggnaden på universitetet Chalmers i Göteborg som stängdes efter ett misstänkt skabbutbrott har nu öppnat igen, rapporterar GP.

Byggnaden stängdes i början av juli sedan 25 medarbetare som arbetar där uppvisat symtom på skabb. Av dessa bekräftades fyra fall. Lokalerna har därefter sanerats och arbetet är nu slutfört.

– Bedömningen är att åtgärderna räcker för att vi ska kunna använda lokalerna som vanligt, säger Chalmers presschef Henrik Dahlberg.

Om utbrottet kan kopplas till byggnadens textilier är fortfarande oklart.

– Jag har inte den expertisen. Det som experterna har sagt är att textilierna ska tvättas, och det har skett nu, säger Dahlberg.

Inga nya smittofall har tillkommit
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Omkring 200 personer jobbar i byggnaden (2 juli)
Expressen
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