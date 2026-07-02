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Arkivbild: Huvudentrén Chalmers tekniska högskola i Göteborg. (Adam Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Skabbutbrott på Chalmers: ”Nu startar en sanering”

Av Tomas Ekelund
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Fyra anställda på Chalmers i Göteborg har fått skabb och ytterligare ett 20-tal har symptom på hudsjukdomen, som orsakas av en typ av kvalster. En av högskolans byggnader stängs nu ner för sanering, rapporterar Göteborgs-Posten.

– Nu startar en sanering av textilier och möbler, alltså att man tvättar det, säger presschefen Henrik Dahlberg.

Byggnaden ska hållas stängd till den 10 juli
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
I byggnaden jobbar cirka 200 personer
Expressen
Skabb
bakgrund · www.1177.se
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