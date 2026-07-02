Skabbutbrott på Chalmers: ”Nu startar en sanering”
Fyra anställda på Chalmers i Göteborg har fått skabb och ytterligare ett 20-tal har symptom på hudsjukdomen, som orsakas av en typ av kvalster. En av högskolans byggnader stängs nu ner för sanering, rapporterar Göteborgs-Posten.
– Nu startar en sanering av textilier och möbler, alltså att man tvättar det, säger presschefen Henrik Dahlberg.
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