Den skadade mannen hittades i Rissne i Sundbyberg.

Polisen utreder mordförsök i Sundbyberg utanför Stockholm efter att en man hittats skadad vid en tunnelbanestation. Polisen larmades när en person som åkte tunnelbana fick syn på den skadade mannen.

”Han är i 35-årsåldern och ser ut att ha skadats med något vasst föremål”, skriver polisen på sin hemsida.

En man i samma ålder har gripits i en lägenhet i området. Polisen tror att lägenheten är brottsplatsen.

Det finns ingen fara för den skadade mannens liv.