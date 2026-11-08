Skadad man hittad utanför tunnelbana i Sundbyberg
Polisen utreder mordförsök i Sundbyberg utanför Stockholm efter att en man hittats skadad vid en tunnelbanestation. Polisen larmades när en person som åkte tunnelbana fick syn på den skadade mannen.
”Han är i 35-årsåldern och ser ut att ha skadats med något vasst föremål”, skriver polisen på sin hemsida.
En man i samma ålder har gripits i en lägenhet i området. Polisen tror att lägenheten är brottsplatsen.
Det finns ingen fara för den skadade mannens liv.
Rissne
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