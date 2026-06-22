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”Skamlig vandalism” - Trump skyller algpool på sabotörer

Left to right, Craig Paulette, Nadine Seiler and Karen Irwin hold protest signs and chant slogans at the Reflecting Pool on Sunday. (Pete Kiehart/The Washington Post)

Donald Trumps nyrenoverade spegeldamm vid Lincoln Memorial skulle bli ett skyltfönster inför USA:s 250-årsfirande. I stället har den blivit en blåflagnande turistmagnet. Bara vecko…

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Washington Post

As Reflecting Pool paint peels, Trump blames vandals and authorities make arrests

The president said Sunday that another round of re…

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