”Skamlig vandalism” - Trump skyller algpool på sabotörer
Donald Trumps nyrenoverade spegeldamm vid Lincoln Memorial skulle bli ett skyltfönster inför USA:s 250-årsfirande. I stället har den blivit en blåflagnande turistmagnet. Bara vecko…
Washington Post
As Reflecting Pool paint peels, Trump blames vandals and authorities make arrests
The president said Sunday that another round of re…
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