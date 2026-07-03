”Skapligt” underhållande – men Enola Holmes känns trött

Millie Bobby Brown återvänder som Enola i den tredje filmen i serien, ”Enola Holmes 3”, som hade premiär på Netflix på onsdagen.

I skuggan av sin berömde bror Sherlock Holmes reser Enola till Malta för att gifta sig. Men planerna kastas om när hon får veta att Sherlock har blivit kidnappad.

Trots den dramatiska upptakten tycker Aftonbladets Karolina Fjellborg att filmen är den svagaste i serien om den unga detektiven från London.

”Själva mysteriet är ovanligt tunt, för att inte säga direkt elementärt, och på det stora hela är det här bara mer av samma, fast med lite mindre energi”, skriver Fjellborg.

Samtidigt beskriver hon filmen som ”skapligt” underhållande och menar att den gör ett tillräckligt bra jobb för att hålla dörren öppen för en uppföljare.

The Guardians Benjamin Lee skriver att Netflix visserligen lyckades göra en bättre uppföljare med den andra filmen än med den första, men att konceptet nu börjar kännas trött.

”Det är mer av samma, men med betydligt mindre av det som fungerade från början”, skriver han.