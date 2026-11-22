Skickade hotfullt julkort till sig själv – döms
En kvinna i 35-årsåldern från Luleå döms för att ha skickat ett julkort med dödshot till sig själv, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten.
Kvinnan polisanmälde en manlig bekant och hävdade att han hotat henne via julkort och telefonsamtal. En telefontömning visade dock inga samtal, och en handstilsundersökning pekar på att hon själv skrev kortet.
Hon döms mot sitt nekande till villkorlig dom och 2 500 kronor i dagsböter för bevisförvanskning och falsk angivelse.
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Bevisförvanskning
Wikipedia (sv)
Bevisförvanskning, brott enligt svensk lag. I brottsbalken 15 kap 8 § står: "Förvanskar eller undanröjer någon bevis med uppsåt att oskyldig må bliva fälld till ansvar eller åberopar någon med sådant uppsåt falskt bevis, dömes för bevisförvanskning till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år."
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Falsk angivelse
Wikipedia (sv)
Falsk angivelse är en variant av falsk anmälan, vilket enligt svensk rätt är ett brott, som föreligger om en person till åklagare eller polis uppger att annan oskyldig person begått ett brott i avsikt att få denne dömd för brottet. Påföljden är fängelse i högst två år. I ringa fall döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
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