En kvinna i 35-årsåldern från Luleå döms för att ha skickat ett julkort med dödshot till sig själv, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten.

Kvinnan polisanmälde en manlig bekant och hävdade att han hotat henne via julkort och telefonsamtal. En telefontömning visade dock inga samtal, och en handstilsundersökning pekar på att hon själv skrev kortet.

Hon döms mot sitt nekande till villkorlig dom och 2 500 kronor i dagsböter för bevisförvanskning och falsk angivelse.