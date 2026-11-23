Tre personer har dödats och en har skadats i samband med en skottlossning på en babyshower i Ohio i USA.

Polisen larmades till platsen på lördagskvällen. Enligt amerikanska myndigheter misstänks två personer ha avlossat skott under händelsen. En man i 30-årsåldern har gripits, misstänkt för att ha skjutit ihjäl bland annat den andra skytten.

Utredare försöker nu klargöra om mannen agerade i självförsvar eller om han ska åtalas för brott.