Skjutning på babyshower i USA – tre döda och en skadad
Tre personer har dödats och en har skadats i samband med en skottlossning på en babyshower i Ohio i USA.
Polisen larmades till platsen på lördagskvällen. Enligt amerikanska myndigheter misstänks två personer ha avlossat skott under händelsen. En man i 30-årsåldern har gripits, misstänkt för att ha skjutit ihjäl bland annat den andra skytten.
Utredare försöker nu klargöra om mannen agerade i självförsvar eller om han ska åtalas för brott.
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