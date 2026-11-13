Skola i Varberg stängd – 90 elever magsjuka
På Furubergsskolan i Varberg har 90 barn på smittats av magsjuka, skriver både SVT Halland och Hallands Nyheter.
– Jag har aldrig varit med om liknande under mina 20 år som rektor, säger rektorn Jenny Wahlfridsson till SVT.
Smittan upptäcktes på onsdagen – och redan på torsdagens morgon var 70 elever sjuka, berättar hon.
Skolan kontaktade smittskyddet som gav beskedet att det tar en halv dag att sanera – därför togs beslutet att stänga skolan under fredagen.
På måndag hoppas skolan kunna öppna som vanligt.
– Vi hoppas att saneringen räcker och att inte fler blir smittade under helgen.
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