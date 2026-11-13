På Furubergsskolan i Varberg har 90 barn på smittats av magsjuka, skriver både SVT Halland och Hallands Nyheter.

– Jag har aldrig varit med om liknande under mina 20 år som rektor, säger rektorn Jenny Wahlfridsson till SVT.

Smittan upptäcktes på onsdagen – och redan på torsdagens morgon var 70 elever sjuka, berättar hon.

Skolan kontaktade smittskyddet som gav beskedet att det tar en halv dag att sanera – därför togs beslutet att stänga skolan under fredagen.

På måndag hoppas skolan kunna öppna som vanligt.

– Vi hoppas att saneringen räcker och att inte fler blir smittade under helgen.