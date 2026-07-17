Minst 20 barn och en vuxen har dött i samband med att en skolbuss kört av vägen i Kapchorwa-distriktet i östra Uganda, rapporterar AP.

Skolbarnen ska ha varit på väg hem till huvudstaden Kampala efter en utflykt när olyckan inträffade. Flera barn och tre vuxna har förts till sjukhus. Minst nio barn ska ha allvarliga skador.

Enligt den lokala polisen tappade föraren kontrollen över fordonet, kolliderade med en stor sten och voltade.