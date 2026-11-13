En skottlossning har inträffat mot en dörr i ett flerfamiljshus på Östermalm i Stockholm. Ingen person ska ha skadats vid händelsen och det pågår en jakt på gärningsmannen. OBS! Registreringsskylt syns!

Skott har avlossats mot en lägenhetsdörr på Östermalm i centrala Stockholm, vilket TV4 Nyheterna var först med att rapportera.

– Vi har en pågående insats på platsen. Vi söker efter en gärningsman, säger polisens presstalesperson Robert Sennerdal till TT.

Ingen person har skadats. Polisen uppger inte huruvida någon befann sig i lägenheten under skottlossningen.

En förundersökning om försök till mord har inletts.