Skottlossning mot dörr i centrala Stockholm
Skott har avlossats mot en lägenhetsdörr på Östermalm i centrala Stockholm, vilket TV4 Nyheterna var först med att rapportera.
– Vi har en pågående insats på platsen. Vi söker efter en gärningsman, säger polisens presstalesperson Robert Sennerdal till TT.
Ingen person har skadats. Polisen uppger inte huruvida någon befann sig i lägenheten under skottlossningen.
En förundersökning om försök till mord har inletts.
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