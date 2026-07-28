En gripen efter skott mot balkong i Upplands Väsby

Det har skett en skottlossning mot en balkong tillhörande en lägenhet i Upplands Väsby norr om Stockholm under natten, skriver polisen på sin hemsida.

Strax innan klockan 03 ringde vittnen in till polisen efter att ha hört flera skott. Både barn och vuxna befann sig i lägenheten, men ingen av dem skadades.

Strax före klockan 07.00 meddelade polisen att en man över 18 år gripits misstänkt för skjutningen.