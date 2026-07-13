Svenska skulderna • Omni förklarar
Skulderna skenar – semester på kredit kan bli en dyr affär
Rekordmånga svenskar har skulder hos Kronofogden och antalet fortsätter att växa. Nu är det dessutom den tid på året då flest drar på sig utgifter som de inte klarar av att betala.
Därför fastnar allt fler i skuldfällan.
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