Skulderna skenar – semester på kredit kan bli en dyr affär

Den som lånar till semestern kan få betala av ledigheten under lång tid. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

Rekordmånga svenskar har skulder hos Kronofogden och antalet fortsätter att växa. Nu är det dessutom den tid på året då flest drar på sig utgifter som de inte klarar av att betala.

Därför fastnar allt fler i skuldfällan.