Södra Sverige har extrema priser samtidigt som elen är snorbillig i norr. Det har hänt förut och det går som vanligt att peka på kärnkraft som står still, vind som inte blåser och gaspriser som är höga.

Men det går också att fundera över varför prischockade Mellansverige skickar el till Finland som redan har låga priser. De ansvariga kallar fenomenet för ”icke-intuitiva flöden”.