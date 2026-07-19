Skytteligaledaren fixade tre nya poäng till Sirius
Anfallaren Robbie Ure har gjort fler mål för Sirius i allsvenskan än någon tidigare spelare, skriver Sportbladet.
22-åringen nätade två gånger om när seriledarna från Uppsala besegrade Elfsborg i Borås.
Matchen såg länge ut att sluta mållös, men under ett par intensiva minuter i matchens slutskede haglade bollarna in. Robbie Ure rullade först in 2–0 och inte långt senare fastställde han slutresultatet till 3–1.
Målen var Ures 24:e och 25:e i den blåsvarta tröjan.
Sirius leder serien klart och har inte förlorat sedan september i fjol.
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