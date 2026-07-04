Slovakien folkomröstar om evig lön till premiärministern

EU-vänliga demonstrationer i Bratislava tidigare i år.

Slovakien folkomröstar under lördagen om att stoppa livslånga utbetalningar till premiärministern Robert Fico och andra högt uppsatta politiker, skriver AP. Pengarna ska enligt dagens regler betalas ut även om Fico lämnar sin post.

Folkomröstningen gäller också frågan om den nationella antikorruptionsmyndigheten ska återinföras. Folkomröstningarna äger rum sedan det utomparlamentariska västvänliga partiet Demokraterna samlat in de 350 000 namnunderskrifter som lagen kräver.

Mätningar visar dock att omröstningen kommer att få svårt att nå 50 procents valdeltagande vilket krävs för att resultatet ska vara giltigt.