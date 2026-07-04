ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
EU-vänliga demonstrationer i Bratislava tidigare i år. (Jaroslav Novák /AP/TT / AP)
Politiska läget i Slovakien

Slovakien folkomröstar om evig lön till premiärministern

Av Anders Hovne
Publicerad:

Slovakien folkomröstar under lördagen om att stoppa livslånga utbetalningar till premiärministern Robert Fico och andra högt uppsatta politiker, skriver AP. Pengarna ska enligt dagens regler betalas ut även om Fico lämnar sin post.

Folkomröstningen gäller också frågan om den nationella antikorruptionsmyndigheten ska återinföras. Folkomröstningarna äger rum sedan det utomparlamentariska västvänliga partiet Demokraterna samlat in de 350 000 namnunderskrifter som lagen kräver.

Mätningar visar dock att omröstningen kommer att få svårt att nå 50 procents valdeltagande vilket krävs för att resultatet ska vara giltigt.

Den livslånga ersättningen infördes efter mordförsöket på Fico 2023
AP  · Ofta betalvägg
Den som suttit minst två mandatperioder har rätt till ersättningen (25 april)
www.euronews.com
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Politiska läget i SlovakienEuropaSlovakienRobert Fico