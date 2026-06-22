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Arkivbild från 2009: Polisens drogtester. (Ingvar Karmhed / SvD / TT)
Droganvändandet i Sverige

Slumpmässiga drogtester allt vanligare på svenska företag

Av Tomas Ekelund
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Svenska företag drogtestar sin personal i allt högre utsträckning, enligt SR Ekot. Företagshälsovårdsbolag som Avonova vittnar om en kraftigt ökad efterfrågan.

– Det är absolut rena tjänstemannaföretag som börjat drogtesta. Då tänker vi på företag inom finans- och juristbranschen, säger företagsläkaren Fredrik Sparring.

Unionens chefsjurist Malin Vulkan ifrågasätter om tjänstesektorn uppfyller de krav som krävs för att drogtester ska vara lagliga.

Unionen: Huvudregeln är att det jag gör privat ska inte min arbetsgivare ha att göra med
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