Slumpmässiga drogtester allt vanligare på svenska företag

(Ingvar Karmhed / SvD / TT)

Svenska företag drogtestar sin personal i allt högre utsträckning, enligt SR Ekot. Företagshälsovårdsbolag som Avonova vittnar om en kraftigt ökad efterfrågan.

– Det är absolut rena tjänstemannaföretag som börjat drogtesta. Då tänker vi på företag inom finans- och juristbranschen, säger företagsläkaren Fredrik Sparring.

Unionens chefsjurist Malin Vulkan ifrågasätter om tjänstesektorn uppfyller de krav som krävs för att drogtester ska vara lagliga.