Slumpmässiga drogtester allt vanligare på svenska företag
Svenska företag drogtestar sin personal i allt högre utsträckning, enligt SR Ekot. Företagshälsovårdsbolag som Avonova vittnar om en kraftigt ökad efterfrågan.
– Det är absolut rena tjänstemannaföretag som börjat drogtesta. Då tänker vi på företag inom finans- och juristbranschen, säger företagsläkaren Fredrik Sparring.
Unionens chefsjurist Malin Vulkan ifrågasätter om tjänstesektorn uppfyller de krav som krävs för att drogtester ska vara lagliga.
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