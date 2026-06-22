ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Malin Vulkan. (Unionen. )
Droganvändandet i Sverige

Unionen kritisk: ”Då tycker vi inte att det är okej”

Av Tomas Ekelund
Publicerad:

Unionens chefsjurist Malin Vulkan är skeptisk till att användandet av slumpmässiga drogtester spridit sig till företag inom tjänstesektorn. Det rapporterar SR Ekot.

– Är det så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet då kan det vara acceptabelt att ha drogtester. Men om verksamheten inte har sådana aspekter då tycker vi inte att det är okej, säger hon till radion.

Testerna har använts sedan länge i sektorer som bygg, industri och transport. På senare tid har de blivit allt vanligare inom exempelvis finans och juridik.

Avonova har sett en fördubbling av drogtester sedan 2021
radio+text · Sveriges Radio

Läs även

AD: Rätt av Ica att sparka medarbetare efter drogtest (mars)
kollega.se
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 30% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen