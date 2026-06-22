Unionen kritisk: ”Då tycker vi inte att det är okej”

Unionens chefsjurist Malin Vulkan är skeptisk till att användandet av slumpmässiga drogtester spridit sig till företag inom tjänstesektorn. Det rapporterar SR Ekot.

– Är det så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet då kan det vara acceptabelt att ha drogtester. Men om verksamheten inte har sådana aspekter då tycker vi inte att det är okej, säger hon till radion.

Testerna har använts sedan länge i sektorer som bygg, industri och transport. På senare tid har de blivit allt vanligare inom exempelvis finans och juridik.