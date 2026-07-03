Slut på öl i Boden: ”Kom in i matchen, Systembolaget”

Det är slut på öl på Systembolaget i Boden, rapporterar Expressen.

”Men på riktigt Systembolaget, kom in i matchen nu!” skriver Bodenbon Jimmy Bystedt på Systembolagets Facebooksida.

Samtidigt som Systembolaget tampas med leveransproblem pumpar semestern, VM-sommaren och den lokala musikfestivalen Boden Alive upp efterfrågan. Dessutom har flera tusen byggarbetare kommit till Boden för att bygga Stegras nya stålverk.

– När jag kom till butiken gick massor av besvikna kunder runt och letade efter annat att dricka. Bara de dyraste ölsorterna fanns kvar, säger Jimmy Bystedt.

Systembolaget bekräftar att det råder ölbrist i Boden och meddelar att det ser ljusare ut nästa vecka.