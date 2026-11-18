Små förändringar i hur du talar kan avslöja demensrisk
Hur snabbt du pratar, hur ofta du pausar och hur din röst låter kan ge en fingervisning om hur hög risken är för att utveckla demens. Det visar forskning där AI används för att upp…
The New York Times
Subtle Changes in Speech May Help Predict Dementia Risk
Signals can be detected in the way people talk yea…
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