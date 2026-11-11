Till vänster: Kraftigt snöfall i Skåne i februari i år. Till höger: SMHI:s karta med e nu aktuella vädervarningarna.

På onsdagsförmiddagen utökade SMHI sin gula vädervarning för snöfall till att också omfatta Västernorrlands län och norra Hälsingland. Sedan tidigare gäller varningen för delar av Svealand – väster om Falun och Fagersta – och ett område mellan Umeå och Piteå.

Varningen sträcker sig i nuläget från torsdagsmorgonen fram till tidig eftermiddag på fredagen.

Enligt SMHI riskerar snön att orsaka halka, dålig sikt och andra trafikproblem. I norr kan det falla uppemot 30 centimeter, medan det söderöver väntas mellan 10–20 centimeter.

– På många håll är det det första snöfallet, så man ska ta det försiktigt, säger Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI, till DN.