SMHI utökar vädervarning för snöfall
På onsdagsförmiddagen utökade SMHI sin gula vädervarning för snöfall till att också omfatta Västernorrlands län och norra Hälsingland. Sedan tidigare gäller varningen för delar av Svealand – väster om Falun och Fagersta – och ett område mellan Umeå och Piteå.
Varningen sträcker sig i nuläget från torsdagsmorgonen fram till tidig eftermiddag på fredagen.
Enligt SMHI riskerar snön att orsaka halka, dålig sikt och andra trafikproblem. I norr kan det falla uppemot 30 centimeter, medan det söderöver väntas mellan 10–20 centimeter.
– På många håll är det det första snöfallet, så man ska ta det försiktigt, säger Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI, till DN.
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