SMHI varnar för flera dagars värmebölja: ”Ta det lugnt”

Högsommaren är tillbaka i stora delar av Sverige och SMHI utfärdar nu gula varningar för höga temperaturer, skriver Expressen.

Från och med i morgon onsdag väntas mycket varmt väder med temperaturer på omkring 30 grader i nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Värmebörjan håller i sig åtminstone fram till fredag.

”Drick vatten och ta det lugnt. Håll koll på inomhustemperaturen och hitta sätt att svalka dig”, skriver SMHI.