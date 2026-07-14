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Badbrygga i norra hamnen, Luleå. Arkivbild från sommaren 2025. (Pär Bäckström/TT)
Sommarvädret

SMHI varnar för flera dagars värmebölja: ”Ta det lugnt”

Av Ebba Örn
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Högsommaren är tillbaka i stora delar av Sverige och SMHI utfärdar nu gula varningar för höga temperaturer, skriver Expressen.

Från och med i morgon onsdag väntas mycket varmt väder med temperaturer på omkring 30 grader i nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Värmebörjan håller i sig åtminstone fram till fredag.

”Drick vatten och ta det lugnt. Håll koll på inomhustemperaturen och hitta sätt att svalka dig”, skriver SMHI.

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Varningen gäller onsdag, torsdag och fredag
Expressen
Även nätterna väntas bli varma
www.tv4.se
Många län omfattas av varningarna
Aftonbladet
SMHI:s varningar
www.smhi.se
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