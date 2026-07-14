SMHI varnar för flera dagars värmebölja: ”Ta det lugnt”
Högsommaren är tillbaka i stora delar av Sverige och SMHI utfärdar nu gula varningar för höga temperaturer, skriver Expressen.
Från och med i morgon onsdag väntas mycket varmt väder med temperaturer på omkring 30 grader i nordöstra Götaland och delar av inre Svealand. Värmebörjan håller i sig åtminstone fram till fredag.
”Drick vatten och ta det lugnt. Håll koll på inomhustemperaturen och hitta sätt att svalka dig”, skriver SMHI.
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