Meteorologen: Jämtland kan få höst redan i veckan

Stora delar av Jämtlands län kan få meteorologisk höst redan i veckan. Det säger Max Schildt, meteorolog på SMHI, i en intervju med P4 Jämtland.

Definitionen av meteorologisk höst är en dygnsmedeltemperatur på under tio grader under fem dagar i följd. När det sker räknas det som att hösten började den första av de fem dagarna.

– Jag misstänker att det kommer att kunna hända i stora delar av länet om några dagar, säger Max Schildt och tillägger att hösten vanligtvis brukar komma till Jämtland under slutet av augusti och början av september.

Enligt SMHI:s hemsida råder det än så länge inte meteorologisk höst någonstans i Sverige.