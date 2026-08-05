Blixtvarning i sydligaste Sverige: ”Undvik att bada”

Ett kraftigt åskoväder med tillhörande skyfall drar över sydligaste Sverige på onsdagsförmiddagen. SMHI har utfärdat en gul varning för Skåne, Blekinge, Öland och delar av Småland som sträcker sig fram till klockan 11.

Kraftigt regnoväder kan leda till översvämningar och trafikproblem, medan blixtar kan störa el- och telenät samt tåg- och flygtrafik.

”Det kan vara farligt att vistas utomhus när det blixtrar mycket. Håll dig borta från höga saker, till exempel träd och stolpar, och undvik att bada”, skriver SMHI i varningen.