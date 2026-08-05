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SMHI:s varning/Åska i Åhus sommaren 2023. (SMHI/TT)
Sommarvädret

Blixtvarning i sydligaste Sverige: ”Undvik att bada”

Av Marcus Lindén
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Ett kraftigt åskoväder med tillhörande skyfall drar över sydligaste Sverige på onsdagsförmiddagen. SMHI har utfärdat en gul varning för Skåne, Blekinge, Öland och delar av Småland som sträcker sig fram till klockan 11.

Kraftigt regnoväder kan leda till översvämningar och trafikproblem, medan blixtar kan störa el- och telenät samt tåg- och flygtrafik.

”Det kan vara farligt att vistas utomhus när det blixtrar mycket. Håll dig borta från höga saker, till exempel träd och stolpar, och undvik att bada”, skriver SMHI i varningen.

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Ta del av varningen här
www.smhi.se
Det finns också risk att bränder uppstår
Sveriges Television
Översvämningar kan uppstå i källare och dagvattensystem
TT
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