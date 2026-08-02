Regn i söder nästa vecka – brandrisken kan minska

Nästa vecka drar ett lågtryck in över södra Sverige. På onsdag ser det ut att falla stora regnmängder, säger TV4:s meteorolog Ingrid Eronn.

– Nu är det ju några dagar framåt så man vet inte hur mycket regn det blir. Men det ser ut som att det kan bli ett ordentligt regnväder som passerar.

Det är välbehövligt med tanke på torkan, säger hon. SMHI varnar för mycket stor skogsbrandrisk i Götaland och Svealand.

Fram till dess blir det fortsatt sol, växlande molnighet och runt 20 grader i söder. Varmare luft drar in parallellt med regnet i mitten på veckan och ger 20 till 25 grader.

I norr väntas växlande molnighet med inslag av skurar och runt 15 grader.