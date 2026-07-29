Tåghastighet sänks – risk för solkurvor i värmen

Trafikverket sänker maxhastigheten till 80 kilometer i timmen på flera järnvägssträckor i de södra, västra och sydöstra delarna av landet under torsdagen. Detta enligt ett pressmeddelande.

Risken för urspårning på grund av solkurvor ökar i och med den över 30-gradiga värme som väntas.

”I nuläget gäller det bara under delar av torsdagsdygnet, men vi följer väderläget kontinuerligt och de säkerhetsåtgärder vi sätter in kan snabbt ändras”, skriver presskommunikatören Peter Jonsson.