SMHI varnar för regn och åska i östra Norrland

SMHI varnar för skyfallsliknande regn och åska i östra Norrland under torsdagen. Den gula varningen gäller från eftermiddagen och myndigheten skriver att det finns risk för översvämningar i källare och dagvattensystem.

SMHI uppmanar också bilister att avsätta längre tid för sin resa, anpassa hastigheten och undvika att köra genom vattensamlingar.

Regnmängder på mellan 30 till 60 millimeter väntas.