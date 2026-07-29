SMHI varnar för regn och åska i östra Norrland
SMHI varnar för skyfallsliknande regn och åska i östra Norrland under torsdagen. Den gula varningen gäller från eftermiddagen och myndigheten skriver att det finns risk för översvämningar i källare och dagvattensystem.
SMHI uppmanar också bilister att avsätta längre tid för sin resa, anpassa hastigheten och undvika att köra genom vattensamlingar.
Regnmängder på mellan 30 till 60 millimeter väntas.
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