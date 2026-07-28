30-gradig värme på väg – gör ”tillfälligt besök”

Bild från Malmö tidigare i sommar.

Boende i flera delar av södra Sverige kan vänta sig riktigt höga temperaturer senare i veckan, skriver Expressen. Redan i kväll drar en varmfront in, innan kulmen nås på torsdag.

Från norra Skåne, upp till Östergötland och in mot Sörmland väntas temperaturer på omkring 30 grader – och lokalt mer än så.

Men högsommarvärmen blir kortvarig.

– Under torsdagskvällen börjar en kallfront trycka på, säger SMHI-meteorologen Johan Wiksten.