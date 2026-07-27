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Trädgårdsland, arkivbild. (Mats Schagerström/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Allt fler skaffar brunn till trädgården vid vattenbrist

Av Hannah Gustafsson
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Allt fler väljer att borra egna brunnar samtidigt som det råder vattenbrist i stora delar av södra Sverige, skriver SVT Nyheter Skåne.

– Många ringer för att de vill ha eget vatten. De vill inte använda det kommunala i trädgården, säger brunnsborraren Henrik Hansson.

På många håll råder det också bevattningsförbud, men oftast undantas privata brunnar från förbudet.

Havs- och vattenmyndigheten är kritisk och menar att de nya brunnarna leder till en ökad vattenförbrukning. Men länsstyrelsen anser att det är okej så länge vattnet används till exempelvis odlingar och inte för att vattna gräsmattan, skriver SVT.

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www.tv4.se
SMHI:s karta över vattenbrist
karta · www.smhi.se
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