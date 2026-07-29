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Arkivbild (Lars Schröder/TT)
KlimathotetHotande vattenbristen

Spolning med dricksvatten ifrågasätts efter larm om brist

Av Alice Hermansson
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Varje dag spolar en person bort ungefär 30 liter drickbart vatten vid sina toalettbesök. Men efter år av larm om vattenbrist menar flera experter att det svenska vatten- och avloppssystemet inte längre är hållbart, rapporterar Ekot.

På många platser i södra Sverige är grundvattennivåerna låga och invånarna uppmanas att vara sparsamma med vattnet. I Värnamo har kommunen gått ut med uppmaningar om att inte skölja grönsaker eller borsta tänderna under rinnande vatten.

– Det är en lyx att vi spolar rent vatten i toaletten. Med det läge som är undrar man om det är ett hållbart sätt att hantera vatten på, säger Simeon Appell, enhetschef för vatten och avlopp i Värnamo kommun.

Branschorganisationen Svenskt Vatten menar att systemet har fungerat bra hittills, men att klimatförändringarna kan göra att förändringar kommer att krävas.

Miljontals liter dricksvatten spolas bort på svenska toaletter
Sveriges Radio
Experten: Ovanligt låga nivåer i södra Sverige
www.tv4.se
Torkan får husägare att jaga efter eget vatten: ”De vill inte använda det kommunala i trädgården”
Sveriges Television
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KlimathotetHotande vattenbristenJönköpings länVärnamoKlimat & miljö