Gotland uppmanar turister att sluta duscha
För att spara vatten på ön uppmanar nu Region Gotland turister att tvätta sig i havet i stället för att duscha, rapporterar Aftonbladet.
Regionen samarbetar med flera hotell för att få ut budskapet. Bland annat ger man alla hotellgäster gratis saltvattentvål.
– En normal dusch förbrukar ungefär 60 liter vatten och i den prekära situation vi befinner oss i spelar alla bidrag roll, säger Johan Gustafsson, hållbarhetsansvarig på Region Gotland.
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