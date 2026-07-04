Gotland uppmanar turister att sluta duscha

Arkivbild av badare på en brygga i Visby.

För att spara vatten på ön uppmanar nu Region Gotland turister att tvätta sig i havet i stället för att duscha, rapporterar Aftonbladet.

Regionen samarbetar med flera hotell för att få ut budskapet. Bland annat ger man alla hotellgäster gratis saltvattentvål.

– En normal dusch förbrukar ungefär 60 liter vatten och i den prekära situation vi befinner oss i spelar alla bidrag roll, säger Johan Gustafsson, hållbarhetsansvarig på Region Gotland.