Typiskt sommarväder i veckan – lite av varje

Efter några varma och torra dygn väntar nu typiskt skakigt sommarväder i helgen och veckan, säger SMHI:s meteorolog Eva Strandberg till Aftonbladet.

– Det är inga värmeböljor och en del regn passerar, men mellan det blir det flera dagar med sol, uppehåll och sköna temperaturer kring 20 grader.

I Norrland blir det mer regnbetonat väder. Svealand och Götaland får mer sol, uppehåll och temperaturer över 20 grader, i synnerhet de östra delarna.

Brandrisken är fortsatt hög på många håll, men de skurar som drar in kommer att hjälpa, enligt Strandberg.