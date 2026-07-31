Typiskt sommarväder i veckan – lite av varje
Efter några varma och torra dygn väntar nu typiskt skakigt sommarväder i helgen och veckan, säger SMHI:s meteorolog Eva Strandberg till Aftonbladet.
– Det är inga värmeböljor och en del regn passerar, men mellan det blir det flera dagar med sol, uppehåll och sköna temperaturer kring 20 grader.
I Norrland blir det mer regnbetonat väder. Svealand och Götaland får mer sol, uppehåll och temperaturer över 20 grader, i synnerhet de östra delarna.
Brandrisken är fortsatt hög på många håll, men de skurar som drar in kommer att hjälpa, enligt Strandberg.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen