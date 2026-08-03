Meteorolog: Passa på – nu är regnvädret snart här

Snart är det dags att plocka fram paraplyet, säger Klart-meteorologen Lasse Rydqvist till Aftonbladet. Under det som för många är den första arbetsveckan efter semestern har måndagen bjudit på förhållandevis soligt väder, men snart blir det ändring på det.

– Sedan kommer det här lågtrycket med tillhörande regn från sydväst på tisdag.

Inte minst onsdagen väntas bli blöt i stora delar av landet. Enligt Rydqvist är dock norra Norrland ett undantag.