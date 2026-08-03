ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild från Stockholm 2025. (Pär Bäckström/TT)
Sommarvädret

Meteorolog: Passa på – nu är regnvädret snart här

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Snart är det dags att plocka fram paraplyet, säger Klart-meteorologen Lasse Rydqvist till Aftonbladet. Under det som för många är den första arbetsveckan efter semestern har måndagen bjudit på förhållandevis soligt väder, men snart blir det ändring på det.

– Sedan kommer det här lågtrycket med tillhörande regn från sydväst på tisdag.

Inte minst onsdagen väntas bli blöt i stora delar av landet. Enligt Rydqvist är dock norra Norrland ett undantag.

Omni förklararStarr och konstiga utväxter – därför bör du vara noggrann med solglasögon

Omni Mer
Väntas fortsatt höga temperaturer i södra Sverige
Aftonbladet
Meteorolog: Lär även bli blåsiga dagar
Expressen
Annons
Boka sista minuten-hotell i Sverige — från 980 kr/natt med frukost
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen