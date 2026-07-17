Varning för skyfall i väst: ”Se om du kan täta källaren”
Värmeböljan når sitt slut och nu varnar SMHI i stället för skyfall i Västsverige på lördagen. Det finns risk för kraftiga skurar som kan ge stora regnmängder på kort tid i Västra Götaland samt i delar av Jönköpings, Örebro och Värmlands län.
Lokalt kan det falla uppemot 30 till 60 millimeter. Det medför risker för översvämningar i källare, dagvattensystem, viadukter och på vägar.
”Se över om du kan täta din källare, eller flytta på föremål som riskerar att skadas av vatten”, skriver myndigheten.
Den gula varningen gäller i tolv timmar från och med klockan 10 på lördagsförmiddagen.
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