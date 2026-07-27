SMHI varnar: Stor risk för skogsbränder under måndagen
Det är stor risk för skogsbränder i stora delar av södra Sverige på måndagen, enligt SMHI. Norra Götaland och östra Svealand omfattas av varningen som sträcker sig från Falun i norr till Mönsterås i söder.
Myndigheten beskriver brandrisken som ”stor eller mycket stor”. Varningen gäller fram till klockan 23 på måndagskvällen. Under tisdagen finns det däremot ingen varning utfärdad.
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