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Räddningstjänsten under en brand utanför Göteborg tidigare i år. Till höger SMHI:s varningskarta.
Sommaren

SMHI varnar: Stor risk för skogsbränder under måndagen

Av Tor Gasslander
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Det är stor risk för skogsbränder i stora delar av södra Sverige på måndagen, enligt SMHI. Norra Götaland och östra Svealand omfattas av varningen som sträcker sig från Falun i norr till Mönsterås i söder.

Myndigheten beskriver brandrisken som ”stor eller mycket stor”. Varningen gäller fram till klockan 23 på måndagskvällen. Under tisdagen finns det däremot ingen varning utfärdad.

SMHI:s varning
karta · www.smhi.se
Temperaturen väntas hålla sig kring relativt beskedliga 20 grader
TT
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