SMHI varnar: Stor risk för skogsbränder under måndagen

Räddningstjänsten under en brand utanför Göteborg tidigare i år. Till höger SMHI:s varningskarta.

Det är stor risk för skogsbränder i stora delar av södra Sverige på måndagen, enligt SMHI. Norra Götaland och östra Svealand omfattas av varningen som sträcker sig från Falun i norr till Mönsterås i söder.

Myndigheten beskriver brandrisken som ”stor eller mycket stor”. Varningen gäller fram till klockan 23 på måndagskvällen. Under tisdagen finns det däremot ingen varning utfärdad.