Smuggeldömd expresident återvänder till Honduras
Honduras tidigare president Juan Orlando Hernandez är tillbaka i sitt hemland, rapporterar AFP.
Hernandez avtjänade ett 45-årigt fängelsestraff i USA fram till förra året, då han benådades av Donald Trump. 2024 dömdes han för att ha hjälpt till att smuggla hundratals ton colombianskt kokain till USA.
När han landade i huvudstaden Tegucigalpa passade Hernandez på att tacka Trump. Han sa att den ”mest välinformerade presidenten i världen” sagt att han utrett saken, och att en ”fruktansvärd orättvisa begåtts”.
I början av augusti ställs Hernandez inför rätta även i Honduras, misstänkt för penningtvätt och bedrägeri.
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