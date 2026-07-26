Smuggeldömd expresident återvänder till Honduras

Demonstration mot Trumps benådning av Honduras tidigare president Juan Orlando Hernandez i december 2025.

Honduras tidigare president Juan Orlando Hernandez är tillbaka i sitt hemland, rapporterar AFP.

Hernandez avtjänade ett 45-årigt fängelsestraff i USA fram till förra året, då han benådades av Donald Trump. 2024 dömdes han för att ha hjälpt till att smuggla hundratals ton colombianskt kokain till USA.

När han landade i huvudstaden Tegucigalpa passade Hernandez på att tacka Trump. Han sa att den ”mest välinformerade presidenten i världen” sagt att han utrett saken, och att en ”fruktansvärd orättvisa begåtts”.

I början av augusti ställs Hernandez inför rätta även i Honduras, misstänkt för penningtvätt och bedrägeri.