ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Demonstration mot Trumps benådning av Honduras tidigare president Juan Orlando Hernandez i december 2025. (Moises Castillo / AP)
Trumps benådningar

Smuggeldömd expresident återvänder till Honduras

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Honduras tidigare president Juan Orlando Hernandez är tillbaka i sitt hemland, rapporterar AFP.

Hernandez avtjänade ett 45-årigt fängelsestraff i USA fram till förra året, då han benådades av Donald Trump. 2024 dömdes han för att ha hjälpt till att smuggla hundratals ton colombianskt kokain till USA.

När han landade i huvudstaden Tegucigalpa passade Hernandez på att tacka Trump. Han sa att den ”mest välinformerade presidenten i världen” sagt att han utrett saken, och att en ”fruktansvärd orättvisa begåtts”.

I början av augusti ställs Hernandez inför rätta även i Honduras, misstänkt för penningtvätt och bedrägeri.

Misstänks ha använt motsvarande 20 miljoner kronor i skattepengar till sin egen presidentkampanj
AFP  · Ofta betalvägg
Hernandez har alltid nekat till brott
Reuters  · Ofta betalvägg
Chef för människorättsorganisation: ”Vi pratar om alla knarkbossars knarkboss”
AP  · Ofta betalvägg
Hernandez var president från 2014 till 2022
TT
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Trumps benådningarHondurasLatinamerikaJuan Orlando HernandezDonald Trump