Snabbare bränder sätter evakueringsplaner på prov
Snabbare och mer intensiva skogsbränder tvingar amerikanska myndigheter att tänka om kring evakueringar, skriver Bloomberg. I små samhällen med slingriga vägar och få utfarter kan…
Bloomberg
Faster, Fiercer Wildfires Are Testing Evacuation Plans
As heat waves fuel more intense blazes, fire offic…
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