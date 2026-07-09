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Snabbare bränder sätter evakueringsplaner på prov

Fire crews battle the Sandy Fire, May 18, 2026, in Simi Valley, Calif. (Ethan Swope /AP/TT)

Snabbare och mer intensiva skogsbränder tvingar amerikanska myndigheter att tänka om kring evakueringar, skriver Bloomberg. I små samhällen med slingriga vägar och få utfarter kan…

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Bloomberg

Faster, Fiercer Wildfires Are Testing Evacuation Plans

As heat waves fuel more intense blazes, fire offic…

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